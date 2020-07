Wegweiser durch den Kulturkampf: Von Identität, Denkmalsturz bis zum "Mohren"-Streit

Was soll das bringen? Und wem?

In der sogenannten „Cancel Culture“, einer Ausformung der Identitätspolitik, ist jede geortete Verfehlung ein Grund, aus der Geschichte, der Debatte, dem Berufsleben „gelöscht“ zu werden. Das betrifft nicht nur historische, sondern auch aktuelle Figuren. Hier knüpft einer der großen Kritikpunkte an der Identitätsdebatte an: Dass nämlich deren kompromisslosen Maßstäbe nicht zu den unweigerlichen Schattierungen des Menschseins passen. Dagegen haben sich die Autoren in ihrem erwähnten offenen Brief gewandt: Abweichende Meinungen oder auch ambivalente Biografien würden vollständig abgelehnt, verbreitete Widersprüchlichkeiten nicht zugelassen und offene Diskussion eingeschränkt. „Wir müssen uns die Möglichkeit einer Meinungsverschiedenheit ohne schlimme berufliche Konsequenzen erhalten“, heißt es in dem offenen Brief.

Ist das alles mehr als eine Studentenspinnerei?

Es ist zuvorderst eine neue Form des Protests, eine gesellschaftliche Bewegung, die sich gegen die Etablierten richtet. Dass dies den Angesprochenen nicht passt, liegt in der Natur der Sache. Das war bei früheren Protestbewegungen genau so: Der Grad der Ablehnung verweist durchaus darauf, dass hier wunde Punkte getroffen werden. Wo überall Diskriminierung aufgezeigt wird, rührt an schmerzlichen Orten der Gesellschaft. Obwohl etwa Europa die „Black Lives Matter“-Debatte vielleicht ein wenig zu willig übernommen hat. Es ist leichter, sich mit der kleinen Minderheit der hiesigen Schwarzen zu solidarisieren als mit jenen großen Gruppen, über die man schmerzhafte Integrationsdebatten führen könnte, allen voran die türkische.

Was sind die Auswirkungen von all dem?

Groß und winzig zugleich. Identität bestimmt weltweit die Politik, von Trumps Appell an die Zukurzgekommenen bis zur hiesigen Flüchtlingsdebatte. Damit gewinnt man Wahlen. Dort aber, wo die Diskriminierten selbst die Identitätsdebatte führen, sprechen einflussferne Schichten mit voneinander höchst divergierenden Interessen. Ihr realer Einfluss ist dementsprechend klein.

Wozu also die Aufregung über all das?

Die Debatte emotionalisiert höchst unterschiedliche Gruppen – und Emotion lässt sich nützen: Sie ist die harte Währung der Politik. Auch wenn hier zumeist stumpfe Waffen (wen muss es wirklich kümmern, was Facebooknutzer so posten?) mit umso mehr Geschrei geschwungen werden: Die Debatte rund um Minderheiten, Diskriminierung, Sprache und Geschichtshoheit lässt sich von allen Seiten hervorragend instrumentalisieren. Dementsprechend lange wird sie uns begleiten.