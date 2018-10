Brigitte Annerl: Die Frau hinter Hartbergs Hoch

Dass das Ehrenamt sehr anspruchsvoll sein kann, hat Annerl in der vergangenen Saison erlebt. Üblicherweise besucht die 49-Jährige die Heimspiele, „danach richte ich meine Arbeitstermine aus.“ Aber im Dezember 2017 wurde dem Aufsteiger plötzlich bewusst, dass mit Trainer Ilzer der Durchmarsch möglich wäre. „Ich habe immer an die Lizenz für die Zwölferliga geglaubt. Aber das war schon eine ganz schwierige Phase für den Verein, den Trainer und die Spieler: Du konntest nicht fix sagen, wohin wir uns orientieren.“ Sportlich klappte es mit Platz zwei tatsächlich, aber die Bundesliga verweigerte vorerst die Lizenz.

In Wien ging ein Bonmot um: „Was hat Hartberg bei der Infrastruktur zu bieten? Warmes Wasser haben sie schon.“ Annerl lacht heute darüber, auch wenn der Erfolgstrainer und einige Stammspieler den Absprung suchten: „Das ist doch das Schöne im Fußball: Niemand hat an uns geglaubt, und wir haben das Unmögliche doch geschafft.“ In letzter Minute, also letzter Instanz. „Während des Kampfes um die Lizenz war es extrem intensiv, ich konnte über Monate nicht viel für meine Firma tun.“

Auch wenn der Aufstieg „passiert“ ist, wollen die Steirer langfristig oben bleiben. Durch eine breite Streuung der Geldgeber neben ihrem Sponsoring sei auch „das Risiko minimiert: Es gibt keine Vergleiche mehr mit Grödig. Das oberste Ziel des Vereins ist, den Erfolg nachhaltig zu bestätigen.“

Für die kommende Saison muss die mobile Tribüne in eine befestigte verwandelt werden, 5000 Zuschauer sollen trotzdem noch Platz finden. „Dann können wir weiterschauen, Schritt für Schritt. Ich gehe davon aus, dass wir mit Hartberg in den nächsten Jahren für weitere positive Überraschungen sorgen werden“, meint die einzige Präsidentin in der obersten Spielklasse.