ORF-Sommergespräche: Aus einem Babyelefanten eine Gelse machen

Lieber bei Mutti

Für etwas Auflockerung bei den Sommergesprächen sollten wieder einmal die Entscheidungsfragen sorgen. Diesmal ging es weniger um Klassiker á la „Beatles oder Stones?“, sondern um handfestere Erkenntnisse. Zum Beispiel jene, dass sowohl Kogler als auch Kurz sich der deutschen Kanzlerin Angela Merkel in inhaltlichen Fragen näher fühlen als dem jeweiligen Koalitionspartner. Wenn es um Entweder-Oder geht, ist es bei Mutti halt doch am schönsten.

Zu Merkel wollte Kurz diesmal ohnehin wenig Dissens hervorstreichen. Mit Wien scheint der Kanzler hingegen weiterhin eine schwierige Beziehung zu haben.

Lieber im Waldviertel

Dabei pries er zu Beginn noch die Schönheit Österreichs unter Verweis auf den Hintergrund der Sommergespräche, die Skyline von Wien. Aber ganz so weit ging die Liebe doch nicht. Wann immer er frei habe, würde er das Waldviertel vorziehen, sagte Kurz. Das erinnert dann doch mehr an den berühmten Politikersatz: Das schönste an Wien ist der Südbahnhof - um es wieder zu verlassen.

„Mögen sie Wien nicht so gerne?“ fragte Stribl, auch bezugnehmend auf so manche Pressekonferenz, die ÖVP-Minister ausgerechnet der Corona-Situation in Wien gewidmet hätten. „Wir hatten auch zu St. Wolfgang welche“, sagte Kurz. Liebe sieht tatsächlich anders aus.

Problem mit roten Bezirken

Meistens zeigte sich der Kanzler aber auffallend gut gelaunt. Ein bisserl schmunzeln musste er offenbar auch bei seinem Satz: „Wenn ein Bezirk rot ist, dann haben wir sowieso ein Problem dort.“

Gemeint war aber nicht etwa die Wien-Wahl im Oktober, sondern die Farbgebung der Corona-Ampel ab kommenden Freitag.

