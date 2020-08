ORF-Sommergespräch: „Niemand kann seinen Hund mitnehmen“

Die Kunst wird also darin bestehen, nicht nur über Corona zu reden und Dinge zu besprechen, die darüber hinaus in der politischen Debatte interessant sein können?

Aus Corona ergeben sich ja auch viele Fragestellungen: Wie geht es weiter? Orientierung ist ganz wichtig in dieser Zeit und da sollen die „Sommergespräche“ auch eine Rolle spielen.

Die Geschichte der „Sommergespräche“ ist geprägt davon, dass man Männer mit Männern reden sah. In den vergangenen Jahren hat sich das deutlich geändert, es gibt aktuell zwei Parteichefinnen, Sie sind seit 1981 die sechste Frau in der Rolle der Interviewerin. Warum ist es oft so schwer, im TV ein realistisches Bild unserer Gesellschaft abzubilden?

Ich habe irrsinnig oft die Frage gestellt bekommen, was der Unterschied zwischen Männern und Frauen im Fernsehen ist. Oder ob Frauen anders wahr genommen werden. Ich glaube so richtig haben wir alles erreicht, wenn diese Fragen dann nicht mehr kommen. Dass heuer eine Frau die „Sommergespräche“ macht, bildet die Gesellschaft ab, ebenso wie die Tatsache dass Frauen in der Spitzenpolitik tätig sind und interviewt werden.

Wenn Journalisten keine Antwort auf ihre Frage bekommen und gleich zum nächsten Thema übergehen, wirken sie oberflächlich, wenn sie zu nachbohren, solidarisieren sich die Zuseher mit den Interviewpartnern und halten Sie für unverschämt. Wo ziehen Sie die Grenze?

Man muss die Balance finden. Natürlich muss man nach einer Antwort, bei der nichts kommt, nachhaken. Aber zehnmal Nachfragen ist auch schwierig, weil man über andere Dinge auch reden könnte in dieser Sendezeit. Unterbrechen ist auch so eine Sache. Es kann natürlich nicht jeder fünf Minuten lang reden.

Gibt es ein Gespräch, auf das Sie sich besonders freuen?

Ich freue mich, wenn es losgeht…(grinst).

Auch Sie wissen also, wie man Fragen nicht beantwortet! Ich versuche es anders: Wie schwer ist es, Sebastian Kurz zu interviewen? Er hat den Nimbus des Unbezwingbaren in Interviews.

Ich will wirklich auf keine oder keinen einzeln eingehen, wir werden das sehen (lacht). Es gibt bei allen Aspekte, wo man sich denkt, das wird im Interview eher entspannter werden. Aber so einfach ist es in Wahrheit nicht: Da sitzen zwei Menschen am Tisch und man weiß nie, wie es ausgeht. Atmosphäre ist ganz wichtig – man kann nicht vorher sagen wie das Gespräch verlaufen wird.