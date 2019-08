ORF-"Sommergespräch": Im Schnitt 855.000 sahen Rendi-Wagner

Die vierte Ausgabe der diesjährigen ORF-" Sommergespräche" mit SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner am Montagabend hat durchschnittlich 855.000 Zuschauer erreicht. In Spitzen waren 934.000 Zuschauer dabei, teilte der ORF in einer Aussendung am Dienstag mit. Die Sendung erzielte einen Marktanteil von 30 Prozent - der bisher höchste Wert heuer.

Das Gespräch mit dem designierten FPÖ-Obmann Norbert Hofer vergangene Woche hatte im Schnitt 807.000 Zuseher und einen Marktanteil von 27 Prozent. Rendi-Wagners Vorgänger, der damalige SPÖ-Vorsitzende Christian Kern erreichte im Vorjahr bei seinem " Sommergespräch" im Schnitt 626.000 Zuschauer. Der Marktanteil betrug damals 21 Prozent.

Das letzte " Sommergespräch" 2019 führt Moderator Tobias Pötzelsberger kommenden Montag (2. September) um 21.05 Uhr in ORF 2 mit Sebastian Kurz ( ÖVP).