Tobias Pötzelsberger: "An der Nase herumführen lasse ich mich nicht"

Was ist denn für Sie ein gutes Gespräch?

Darf ich banal antworten? Wenn’s nicht fad war. Das ist ein bisschen wie sich am Abend mit Bekannten auf einen Spritzer zu treffen und dann zufrieden wegzugehen, weil es eine Mischung war aus spannend, interessant, vielleicht lustig. Ich glaube, fürs „ Sommergespräch“ gilt: Es soll politische Information herauskommen und darf auch durchaus hart geführte Phasen haben, kann aber genauso ein persönliches Gespräch sein.

Seit den Ibiza-Sendungen wissen wir, dass Sie stressresistent sind. Wie sind Sie denn als Interviewer?

Mein Interviewstil ist freundlich-insistierend. Ich gehe mit der Grundeinstellung hin, dass das ein höfliches Gespräch wird, bin aber auch durchaus bereit, relativ hartnäckig zu werden. An der Nase herumführen lasse ich mich sicher nicht.

Die „ Sommergespräche“ finden heuer zum zweiten Mal in einem Wahljahr statt, wo es ohnehin viele Polit-Sendungen gibt.

Manchmal könnte man denken, dass es fast schon zu viel Politik ist, aber unsere Quoten zeigen, dass das Publikumsinteresse groß ist. Ich glaube, das hat auch mit diesen aufregenden Zeiten zu tun. Den Leuten ist nicht wurscht, was in Österreich passiert. Und wir merken an verschiedenen Bewegungen – seien es die Gelbwesten auf der einen Seite, aber auch „Fridays for Future“ – dass die Jungen politisiert werden. Das zeigen auch die Ergebnisse der EU-Wahl. Ich glaube, da ist wieder eine Bewegung hin zur Politik. Wiewohl es natürlich eine auch nicht ganz kleine Gruppe von Menschen gibt, die die Nase voll haben. Das finde ich schade, aber ich hoffe, dass man sie wieder abholen kann.