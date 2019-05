Tobias Pötzelsberger: Souverän durch die Regierungskrise

Das Ende der türkis-blauen Regierung war für den ORF-Moderator Tobias Pötzelsberger der Anfang einer Dauerberichterstattung: Der 36-Jährige war vergangenen Samstag eigentlich nur zu ein paar Minuten Tages-„ZiBs“ eingeteilt und musste anlässlich des verkündeten Rücktritts von FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache kurzerhand durch eine sechsstündige (!) Sondersendung führen. Bereits während und nach dieser kurzfristig eingeschobenen „ZiB“-Spezial erntete er viel Lob für sein kompetentes und ruhiges Auftreten – auch ORF-Anchor Armin Wolf streute ihm via Twitter Rosen.

KURIER: Viele fragen sich seit dem Wochenende: Wer ist dieser Tobias Pötzelsberger?

Tobias Pötzelsberger: Das ist ein ganz normaler Mann aus dem südlichen Innviertel, der eine ziemlich große Leidenschaft für Politik und Fernsehjournalismus hat.

Sie wirken auch in Extremsituationen extrem ruhig und gelassen. Wie wird man so tiefenentspannt: Yoga? Meditieren Sie?

(lacht) Nein, ich mache nichts davon. Mein einziges Hobby ist Gitarre spielen. Ansonsten steckt da nichts dahinter. Man muss einfach ruhig bleiben. Ich wollte einfach das machen, was gute Journalisten eben machen: Die Zuseher seriös und kompetent informieren. Anscheinend ist mir das an diesem Tag ganz gut gelungen.

Wie ist es, als neuer ORF-Star bezeichnet zu werden?

Ach, ich werde einfach so weitermachen wie bisher. Abheben werde ich jetzt sicher nicht. Außerdem wird der Rummel bald wieder verflogen sein, denn in dieser Branche hat man es mit Wellen der Begeisterung zu tun. Für mich war es einfach ein einmaliger Tag und jetzt gilt es, weiterhin so professionell wie möglich zu arbeiten. Außerdem war es keine Einzel-, sondern eine Teamleistung.

Wie schafft man es, sechs Stunden lang mehr oder weniger durchzumoderieren?

Trinken kann man, wenn ein Beitrag eingespielt wird. Das ist kein Problem. Hunger hat man eh keinen, weil der Körper ja voller Adrenalin ist. Es ist eine Daueranspannung und man bleibt dadurch extrem konzentriert. Man kann das mit Chirurgen vergleichen, die auch viele Stunden durchgehend im Operationssaal stehen.