Simone Stribl führt heuer die ORF-"Sommergespräche"

Die Verjüngung der ORF-Information geht weiter: Wie der Sender am Dienstag bekannt gab, wird Simone Stribl (33) heuer die traditionellen. " Sommergespräche“ leiten. "Nach Tobias Pötzelsberger im vergangenen Jahr schenken wir einer weiteren 'Entdeckung' der vergangenen Monate das Vertrauen, die wohl meistbeachtete Interview-Reihe des Landes zu hosten", sagt ORF2-Chefredakteur Matthias Schrom. "Simone Stribl gehört zu jenen jungen Kräften, die gemeinsam mit den etablierten Kolleginnen und Kollegen die ORF-TV-Info zur unbestrittenen Hauptinfo-Quelle des Landes machen."

Stribl, die als Innenpolitikredakteurin in der "Zeit im Bild" von zahlreichen aktuellen Krisen berichtete, ist auch als Moderatorin tätig. Sie führte bereits durch die "Pressestunde“, "ZiB-Spezial"-Sendungen oder den “Runden Tisch"

Die gebürtige Grünauerin begann ihre journalistische Laufbahn im Jahr 2008 in der Redaktion des “Report", ehe sie 2013 in die TV-Innenpolitik wechselte.

Die " Sommergespräche" finden ab 3. August jeweils um 21.05 Uhr auf ORF 2 statt. Der Fahrplan: Am 3. August findet der Auftakt mti den Neos statt, am 10. August folgen die Grünen, die FPÖ am 17. August, die SPÖ am 24. August und die ÖVP am 31. August.