Kurz im ORF-Sommergespräch: „In absehbarer Zeit zurück zur Normalität“

Montagabend war es für 2020 das letzte Mal so weit: Bundeskanzler Sebastian Kurz schloss den Reigen der ORF-Sommergespräche.

Nur drei Tage nach seiner Grundsatzrede bot das gut einstündige TV-Gespräch dem Regierungschef erneut Gelegenheit, politische Pflöcke für den Herbst einzuschlagen – und insbesondere was die Covid-19-Krise angeht, besteht dazu durchaus Bedarf. Denn gesundheitspolitische Maßnahmen wie etwa die ab Freitag geltende „Ampel“ haben zuletzt für Irritationen und negative Aufregung gesorgt. So kam es dann auch, dass ein Gutteil des Gesprächs um Corona und die Bewältigung der Krise kreiste.

Kurz deute an, dass es in Bälde wieder Verschärfungen geben könnte. "Die Bundesregierung wird noch diese Woche eine Einschätzung für den Herbst vornehmen." Gleichzeitig wiederholte er die Hoffnung, dass man „in absehbarer Zeit zur Normalität zurückkehren werde“. Und er verteidigte seinen Gesundheitsminister Rudolf Anschober, der sich mit seinem Ministerium "immer redlich bemüht", qualitativ hochwertige und der Verfassung entsprechende Gesetze und Verordnungen zu erlassen.

Auf die Kritik, dass er, Kurz, seine Rhetorik im Laufe der Krise auffallend geändert und den Menschen möglicherweise sogar bewusst Angst gemacht habe, konterte der Kanzler, dass er in einem Punkt immer bei derselben Botschaft geblieben sei, nämlich: „Erst wenn es ein wirksames Medikament oder eine Impfung gibt, ist die Krise bewältigt.“

Der ÖVP-Chef begründete seinen nun hörbaren Optimismus damit, dass alle Gespräche mit nationalen und internationalen Experten zu einem Ergebnis geführt hätten: „Die Forschung an einem Impfstoff und einem Medikament läuft besser als erwartet, bis nächsten Sommer ist mit einem Durchbruch zu rechnen.“