Kurz' "Rede der Zuversicht" im Experten-Check

Wolfgang Bachmayer: "Alles ist positiv, ich habe eine Plan und alles im Griff" – das sei laut OGM-Chef Wolfgang Bachmayer die Grundbotschaft, die Kanzler Kurz mit seiner Rede zu vermitteln versucht habe.

"Wahrscheinlich wurden heute die politischen Eckpunkte für das nächste halbe Jahr definiert", sagt Bachmayer. Kurz habe stark auf Dank, Lob und Optimismus gesetzt. Auf der anderen Seite habe der Kanzler aber auch Warnungen ausgesprochen. "Er deutet den direkten Übergang in die nächste Krise an, nämlich jene am Arbeitsmarkt", sagt Bachmayer. Durch das Thematisieren der Veränderungen in der Arbeitswelt setze Kurz auch ein klares Signal zur Flexibilität in der Wirtschaft. "Und obwohl er von Ökologisierung spricht, hilft er auch der traditionellen Industrie zwischen den Zeilen mit ‚Fürchtet euch nicht‘."

Auffallend sei, dass im Gegensatz zu den Vormonaten in der Ansprache kaum von Geldflüssen, finanzieller Unterstützung und steuerlichen Vorteilen die Rede war.