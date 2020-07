VfGH: Corona-Ausgehregeln waren verfassungswidrig

Hofer: "Die Folgen der VfGH-Urteile könnten teuer werden“

Auch die FPÖ hält natürlich mit der Kritik nicht zurück. "Vor allem Gesundheitsminister Anschober hat hier bereits mehrmals gezeigt, dass er offenbar die Situation nicht im Griff hat. Ich erinnere nur an den legendären Oster-Erlass oder das Besuchsverbot in privaten Räumen, von dem es dann nach Wochen hieß, das hätte es ohnehin nie gegeben“, so FPÖ-Chef Norbert Hofer.

Und die FPÖ warnt, dass die Folgen der VfGH-Urteile könnten die Republik teuer zu stehen kommen. Denn All jene Inhaber von Geschäften mit einer Verkaufsfläche von 400 Quadratmetern könnten den Spruch der Höchstrichter zum Anlass nehmen, die Republik auf Schadenersatz zu klagen. "Auch im privaten Bereich gilt es zu befürchten, dass sich damals abgestrafte Bürger nun ihr vielleicht zu Unrecht bezahltes Bußgeld wieder zurückholen", so Hofer.