48 neue Verdachtsfälle der Südafrika-Mutation in Tirol

Grüner Klubobmann fordert "Impf-Schutzschirm"

Grünen-Klubobmann Gebi Mair, dessen Partei Teil der Landesregierung ist, wartet nun mit einem Impf-Vorstoß auf: Er sprach am Mittwoch von einem "Impf-Schutzschirm", der über die betroffenen Gebiete wie den Bezirk Schwaz aufgespannt werden solle. "Es braucht flächendeckenden Schutz innerhalb Tirols vor der Mutation und wirksamen Schutz nach außen", so Mair.

Sollten die in den vergangenen Tagen beschlossenen Maßnahmen nicht ausreichen, müsse man rasch diesen Impf-Schutzschirm aufspannen, erklärte Mair.

Infrage kommen für Mair ausschließlich die beiden mRNA Impfstoffe von Moderna und Biontech/Pfizer, da offenbar die Wirksamkeit des AstraZenca Impfstoffs bei der B.1.351 Mutation nicht gewährleistet sei.

"Die ExpertInnen sind sich einig, dass sich der weitere Pandemieverlauf von ganz Österreich in Tirol entscheidet. Dementsprechend sollten wir vorhandenen Impfstoff dort zum Einsatz bringen, wo er für die Pandemiebekämpfung gerade am notwendigsten ist", meinte er.

Was die Abriegelung des Landes bedeutet

Wenn ab Freitag alle Ausreisenden aus Tirol einen negativen Corona-Test vorweisen müssen, stellen sich viele Fragen: Was ist mit Kindern? Was ist mit Transitreisenden? Was mit Pendlern?

Die Antworten zu den wichtigsten Fragen zu den neuen Reisebeschränkungen innerhalb Österreichs: