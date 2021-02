Ausreise aus Tirol nur noch mit negativem Corona-Test

"Niemand ist schuld daran, dass es Mutationen gibt", sagte Kurz. Auch suche sich das niemand aus, mit welchen Mutationen man zu kämpfen habe. Dessen ungeachtet habe man als Bundesregierung aber die Verpflichtung zu vermeiden, dass Mutationen, bei denen Schutzimpfungen schlechter wirken, möglichst eingedämmt werden.

Es gehe, so Kurz, nicht um eine Schuld-, sondern um eine Sachfrage. "Aber der Ausbruch der südafrikanischen Variante ist der größte bekannte in der Europäischen Union, und daher muss er bekämpft werden", so Kurz.

Der Gesundheitsminister appellierte

Die Art und Weise, wie Tirol und seine Vertreter in der Diskussion um schärfere Maßnahmen bislang agierten, war auffallend ablehnend und aggressiv. So sah sich zuletzt sogar Gesundheitsminister Anschober in einem ZIB2-Interview am Montag veranlasst, Landeshauptmann Günther Platter an seine "Schutzverantwortung gegenüber der Tiroler Bevölkerung" zu erinnern.