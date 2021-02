Wo man sich in St. Pölten kostenlos testen lassen kann

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Für einen Termin beim Frisör, Kosmetiker oder Masseur, führt kein Weg an einer Corona-Antigen-Testung vorbei. Im Bezirk St. Pölten Land und Stadt gibt es mittlerweile viele Möglichkeiten sich kostenlos testen zu lassen. Ein Überblick:

Permanente Teststraßen im Bezirk

Insgesamt gibt es 21 Teststraßen im Bezirk St. Pölten (Stadt und Land), die dauerhaft geöffnet haben. Eine davon ist im VAZ, in der Kelsengasse 9, 3100 St. Pölten. Dort kann man sich montags und freitags von 7.00 bis 13.00 Uhr sowie mittwochs und samstags von 13.00 bis 18.00 Uhr auf das Coronavirus testen lassen. Der Test ist, wie in allen Teststraßen, kostenlos.

Tests in 20 weiteren Gemeinden

In der Gemeinde Altlengbach 3033 wurde bei der Hauptstraße 93 eine Teststraße eingerichtet. Die Öffnungszeiten sind am Montag von 13:00 bis 16:00 Uhr, am Mittwoch von 18:00 bis 20:00 Uhr und am Samstag von 9:00 bis 11:00 Uhr.

In Asperhofen 3041 wird am Gemeindeplatz 1 montags und mittwochs zwischen 16:00 und 19:00 Uhr und freitags zwischen 15:00 und 17:00 Uhr getestet.

In Eichgraben 3032 wird langfristig am Rathausplatz 1 getestet. Die Öffnungszeiten sind am Montag von 7:30 bis 10:30 Uhr, am Dienstag von 8:00 bis 11:00 Uhr, am Donnerstag von 17:00 bis 20:00 Uhr und am Freitag von 14:00 bis 17:00 Uhr.

Eine weitere permanente Testmöglichkeit befindet sich in 3213 Frankenfels am Markt 1, konkret montags und mittwochs von 17:00 bis 19:00 Uhr und freitags von 13:00 bis 18:00 Uhr.

In Obritzberg 3123, Marktstraße 14 ist die Teststation am Dienstag von 14:00 bis 19:00 Uhr, am Donnerstag von 7:00 bis 10:00 Uhr und am Samstag von 10:00 bis 14:00 Uhr geöffnet.

Eine weitere Testmöglichkeit besteht in Ober-Grafendorf 3200, in der Raiffeisengasse 9 am Montag von 7:00 bis 10:00 Uhr sowie am Mittwoch und Freitag von 16:00 bis 19:00 Uhr.

Montags, mittwochs und freitags ist die Teststraße in Pressbaum 3021 Hauptstraße 77 je von 17:00 bis 20:00 Uhr in Betrieb.

In Pyhra 3143 in der Badgasse 1 sind die Öffnungszeiten am Montag von 6:30 bis 12:00 Uhr, am Mittwoch von 16:00 bis 20:00 Uhr und am Freitag von 12:00 bis 20:00 Uhr.

In Wilhelmsburg 3150 hat die Teststation im Stadtpark 1 montags und mittwochs von 7:00 bis 11:00 Uhr und donnerstags von 16:00 bis 19:00 Uhr geöffnet.

Testmöglichkeiten zwei Mal wöchentlich

Zwei Mal in der Woche wird in Perschling 3142, Hauptstraße 21 getestet. Am Dienstag und am Donnerstag jeweils von 16:00 bis 19:00 Uhr.

Am Marktplatz 2 in Böheimkirchen 3071 sind am Dienstag von 16:00 bis 19:00 Uhr sowie am Samstag von 8:00 bis 12:00 Uhr gratis Tests möglich.

Bei Gerersdorf 3385 Hauptstraße 34 wird am Dienstag zwischen 16:00 und 19:00 Uhr sowie am Samstag zwischen 08:00 und 11:00 Uhr getestet.

Zwei Mal wöchentlich wird auch in Haunoldstein 3384 am Hauptplatz 1 getestet. Am Dienstag von 18:00 bis 21:00 Uhr und am Freitag von 16:00 bis 20:00 Uhr.

In Herzogenburg 3130 Dammstraße 1 hat die Teststraße jeden Mittwoch von 15:00 bis 19:00 Uhr und am Samstag von 8:00 bis 12:00 Uhr geöffnet.

Die Teststraße in Kirchberg/Pielach 3204 ist in der Schulgasse 6 am Freitag und am Samstag von 16:00 bis 20:00 Uhr geöffnet.

Tests an fünf oder sechs Tagen pro Woche

In der Gemeinde Gablitz 3003 werden in der Linzer Straße 89 die Tests werktags angeboten. Am Montag, Mittwoch und Donnerstag von 07:30 bis 12:30 Uhr sowie am Dienstag und Freitag von 14:00 bis 19:00 Uhr.

In Neulengbach 3040 am Hauptplatz 2 ist an sechs Tagen der Woche möglich sich testen zu lassen. Am Montag und Mittwoch von 9:00 bis 11:00 Uhr, am Dienstag und Donnerstag von 16:00 bis 18:00 Uhr, am Freitag von 17:00 bis 19:00 Uhr und am Samstag von 9:00 bis 12:00 Uhr.

Erweitertes Testangebot

Später beginnen die Testmöglichkeiten in Hofstetten-Grünau 3202. Ab 21. Februar kann man sich am Hauptplatz 3-5 sonntags zwischen 14 und 17 Uhr testen lassen und ab 24. Februar auch mittwochs von 16:00 bis 19:00 Uhr.

In Rabenstein 3203 kann man sich derzeit am Marktplatz 6 dienstags und donnerstags zwischen 17:00 und 20:00 Uhr testen. Zusätzlich werden Testungen am Sonntag den 14. Februar sowie am Sonntag den 21. Februar von 9:00 bis 12:00 Uhr angeboten.

In Traismauer 3133, Alter Schulweg 1, wird am Montag und am Freitag zwischen 15:00 und 19:00 Uhr getestet. Ab 17. Februar wird erweitert auf mittwochs von 18:00 bis 20:00 Uhr.

Anmeldungen sind bei allen Teststationen online möglich.