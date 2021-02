Kaum Apotheken-Schnelltests in St. Pölten

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Gleichzeitig mit den Lockerungen der Corona-Maßnahmen führen seit heute, 8. Februar, auch ausgewählte Apotheken Antigen-Schnelltests durch. Während in Wiener Neustadt gleich fünf Apotheken nun kostenlose Testungen durchführen, ist es im Stadtgebiet von St. Pölten nur eine einzige.

Nur Vorteil für den Norden

Lediglich die Sofien-Apotheke in Pottenbrunnen bietet momentan Testungen an. Die nächste stadtnahe Apotheke mit Test-Möglichkeit wäre in Ober-Grafendorf (Bezirk St. Pölten Land). In der St. Pöltner Bevölkerung trifft dieses karge Angebot auf Unverständnis.