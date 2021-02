Darum darf "Kleider Bauer" in St. Pölten nach Lockdown nicht aufsperren

Der Grund: Aufgrund eines baupolizeilichen Auftrags des Hauseigentümers "Immocentral" muss der Brandschutz in Stand gesetzt werden. "Wir sind daher gezwungen unsere Filiale (...) voraussichtlich für zwei Wochen geschlossen zu halten", schreibt das Unternehmen in einer e-Mail an die Kunden.

Shuttle-Service

Der zweite Standort in der Landeshauptstadt ist von den Arbeiten allerdings nicht betroffen. Das Geschäft im Traisenpark öffnet ganz regulär, sogar ein Shuttle-Service wurde eingerichtet. Warum der Brandschutz nicht während des Lockdowns in Stand gesetzt werden konnte, ist unklar.