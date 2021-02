St. Pölten-Wahl: So wurde in den Stadtteilen gewählt

Die ÖVP hat in fast allen Stadtteilen zugelegt, in der Innenstadt aber ganz leicht verloren. Mancherorts wird damit gerechnet, dass es Adls letzte Periode im Stadtparlament ist. Was er nicht bestätigt: „Das kann man noch nicht sagen, das Leben birgt so viele Überraschungen in sich.“ Diesmal schaffte die ÖVP Zugewinne in 59 Sprengeln, Verluste gab es nur in 13 Sprengel.