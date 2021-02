Nach der Wahl: Die ÖVP St. Pölten stellt sich neu auf

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Um 2,4 Prozent (plus ein Mandat) konnte die ÖVP bei der Gemeinderatswahl am 24. Jänner in St. Pölten auf 22,73 Prozent zulegen. Am vergangenen Montag wurden im Stadtparteivorstand die Weichen für die Zukunft gestellt, inklusive personeller Erneuerung.

Erneut in den Gemeinderat einziehen werden demnach Vizebürgermeister Matthias Adl, Stadtrat Markus Krempl-Spörk und die Gemeinderäte Mario Burger, Josef Brader, Stefan Keiblinger, Florian Krumböck und Bernhard Wiehalm.

Neue Gesichter

Neu zum ÖVP-Team stoßen Romy Windl, Susanne Binder-Novak und Marion Gabler-Söllner. Adl wird als Vizebürgermeister darüber hinaus gemeinsam mit den beiden designierten Stadträten Krempl-Spörk und Burger für die Partei im Stadtsenat vertreten sein.