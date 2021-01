Permanente Corona-Teststation in St. Pölten wird eröffnet

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Im VAZ St. Pölten öffnet am Mittwoch kommender Woche (27. Jänner) eine permanente Corona-Teststation ihre Pforten.

Anmeldungen im Internet

Personen ab sechs Jahren mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in der Landeshauptstadt können dort an jeweils vier Tagen pro Woche kostenlose Antigentests durchführen lassen, teilte das Rathaus am Donnerstag mit. Anmeldungen sind unter www.testung.at möglich.

Teststation im VAZ: Kelsengasse 9, 3100 St. Pölten. Öffnungszeiten: Montag und Freitag von 7.00 bis 13.00 Uhr, Mittwoch und Samstag von 13.00 bis 18.00 Uhr)