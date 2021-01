1.641 Corona-Neuinfektionen in Österreich gemeldet

Die Zahl der Neuinfektionen in Österreich ist trotz Lockdowns abermals leicht gestiegen. Von Dienstag auf Mittwoch wurden 1.641 neue Infektionen registriert. Im 7-Tages-Schnitt ist nach wie vor eine leichte Tendenz nach unten festzustellen - sie liegt aktuell bei 120.

In den vergangenen 24 Stunden wurden zudem 49 neue Todesfälle gemeldet.

Bisher gab es in Österreich 408.781 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (27. Jänner 2021, 09:30 Uhr) sind österreichweit 7.564 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 386.351 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.873 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 311 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Zumindest unter 100 sollte sie sinken, ehe am 8. Februar der harte Lockdown beendet werden kann.