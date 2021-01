Panne in Wiener Impfstraße: 50 betagte Personen wieder heimgeschickt

In Wien mussten am Mittwoch einige hochbetagte Personen unverrichteter Dinge aus der Corona-Impfstraße in der Messe wieder abziehen. Für sie war kein Impfstoff vorhanden. Wie ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) der APA erläuterte, handelte es sich um eine Panne bei den Impflisten. Das Vakzin soll aber noch heute verabreicht werden.

Der Grund dafür ist, dass die Stadt am heutigen Holocaust-Gedenktag beschlossen hatte, Holocaust-Überlebende zu impfen. Dafür wurden 1.000 Dosen bereitgestellt. Es sollen jedoch nur 500 Personen erschienen sein.

"Es tut uns leid"

Um die restlichen Impfdosen zu verbrauchen, lud man laut der Stadt Wien weitere Hochbetagte ein. Es kamen jedoch 50 Personen zu viel. Für sie habe man aber bereits Ersatz gefunden.

Die betreffenden Personen seien umgehend wieder kontaktiert worden. "Es tut uns leid. Ein derartiger Fehler soll nicht mehr vorkommen", betonte der Sprecher des Stadtrats.