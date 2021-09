Mehrere Coronainfektionen in Kremser Zahn-Uni

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Nachdem sich die Infektionszahlen, die Krems für kurze Zeit zum Corona-Hotspot werden ließen, in den letzten Tagen wieder entspannten, wurde nun ein neuer Cluster in der Donau-Stadt bekannt.

Acht Infektionen

Wobei sich die Fallhäufungen bisher laut eines Sprechers der zuständigen Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig vor allem "auf einige Familiencluster zurückzuführen" ließen, stehe das neue Infektionsgeschehen nach Berichten der Kronenzeitung nun im Zusammenhang mit der Danube Private University (DPU).

Am Montag wurde eine neue Infektion mit Bezug zur Kremser Zahn-Uni gemeldet, insgesamt seien es nun acht.

Cluster werden kleiner

Generell seien die Zahlen aber an anderen Corona-Hotspots im Bundesland rückläufig. Die Cluster in zwei Asylbetreuungsstellen seien demnach übers Wochenende geschrumpft.

Im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen (Bezirk Baden) wurden nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) vom Montag 75 Fälle und damit um 17 weniger als am Samstag verzeichnet. In Schwechat (Bezirk Bruck a. d. Leitha) waren es 14 (minus drei).