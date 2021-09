Erste Coronafälle beim Wachauer Volksfest

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Im Vorfeld stand das Wachauer Volksfest im Kremser Stadtpark immer wieder unter scharfer Kritik, das ohnehin schon hohe Infektionsgeschehen weiter voran zu treiben.