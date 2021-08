Wachauer Volksfest: Zwischen Bieranstich und Covid-Check

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

„So schön, dass sich hier endlich wieder was tut“, freut sich ein junges Mädchen beim Warten vor dem Eingang des Wachauer Volksfests. 10.000 und 12.000 Besucher werden täglich beim Traditionsevent erwartet, am Donnerstagabend ging es los.

Besuchermassen vor Covid-Check

Im Vorfeld gab es immer wieder Kritik, „so etwas“ in Corona-Zeiten durchzuführen, doch die Besucher ließen sich davon nicht beirren – schon zehn Minuten nach Öffnung des Festgeländes reihen sich Besuchermassen vor den drei Eingängen. Längere Wartezeiten aufgrund des Covid-Checks werden von einem Großteil der Gäste ruhig hingenommen – hier und da hört man aber ein ungeduldiges Murren „Geht des ned schneller?“