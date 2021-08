Infektiologe empfiehlt „Volksfestbesuch mit Hausverstand“ in Krems

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

„Das Risiko ist viel zu groß. Das kannst du als Veranstalter nicht machen“ – mit dieser Begründung gab die Freiwillige Feuerwehr Altaussee am Dienstag die Absage des Altausseer Kirtags bekannt. Am ersten Septemberwochenende hätten sich dort 13.000 Gäste tummeln sollen, einen Corona-Cluster hätte man bei solchen Mengen einfach nicht ausschließen, so die Veranstalter.

"Kein Vergleich"

Vergleiche mit der Entscheidung der Kollegen aus der Steiermark lässt man in Krems, wo ab kommendem Donnerstag wieder das Wachauer Volksfest stattfinden soll, aber nicht zu. „Unser Gelände in Krems kann lückenlos abgeriegelt werden, wodurch jeder ohne Ausnahme einer 3-G-Kontrolle unterzogen wird“, stellt Veranstalter Erwin Goldfuß klar. „Auch unsere 100 Partnerbetriebe wie auch alle Lieferanten sind davon nicht ausgenommen.“