Grünes Licht für Wachauer Volksfest im Kremser Stadtpark

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Zwei Jahre ist es her, als sich zuletzt Fahrgeschäfte, Gastzelte und insgesamt 115.000 Gäste am Wachauer Volksfest tummelten. Nun soll das Kultfest im Kremser Stadtpark von 26. August bis 5. September wieder zurückkehren, wie die Veranstalter am Mittwoch via Facebook bekannt gaben.

Möglich wird die Durchführung durch die Lockerung der Corona-Maßnahmen durch die Bundesregierung, wodurch unter anderem auch für das Frequency Festival in St. Pölten grünes Licht gegeben werden konnte.