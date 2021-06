Audioguide: Auf Mozarts Spuren durch Krems und Stein

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Vor mehr als 200 Jahren ist der weltberühmte Komponist Wolfgang Amadeus Mozart gestorben und noch heute beschäftigen sich unzählige Menschen mit seinem Leben und seinen Werken. So auch die Köchel-Gesellschaft - ein Verein zur Förderung musikalischer Aktivitäten in Krems - der nach dem Mozart-Forscher Ludwig Ritter von Köchel benannt wurde. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums vor sechs Jahren entwickelte der Verein die "musikhistorische Köchelpromenade".

20 Stationen mit Musikbeispielen

Bei einem Rundgang durch Stein und Krems wird man von einem Audioguide mit Musikbeispielen sowie Informationen begleitet. 20 Stationen können sowohl virtuell als auch vor Ort besucht werden: Darunter das Geburtshaus der Großmutter von Mozart sowie weitere musikhistorisch bedeutende Gebäude, Höfe und Plätze.

„Die Köchelpromenade ist ein nachhaltiges Beispiel für die aktive Auseinandersetzung mit musikalischem Erbe. Musiker, die in Krems und Stein gewirkt und gelebt haben, sind hier verewigt“, so der Obmann der Köchel-Gesellschaft Gerald Streibel.

Dauerausstellung zu Beethoven

Zudem lädt die Köchelgesellschaft am Freitag, dem 18. Juni, zu der Dauerausstellung „Freu dich des Lebens“ ein. Aufenthalt, Alltag, Komponieren und Nachleben des ‚Mythos Beethoven‘ werden dort illustriert. Die musikalische Umrahmung der Eröffnungsveranstaltung findet im barocken Schüttkasten des Schlosses statt.

