Mitmach-Aktion: Kremser Museumsplatz wird zum Farbenmeer

Die Begegnungszone am Kremser Museumsplatz soll in diesem Sommer zu einem Farbenmeer werden. Gemeinsam mit der Grafikerin Sylvia Kostenzer und der Künstlerin Nadine Kappacher haben Kremserinnen und Kremser aller Altersgruppen die Möglichkeit, bei der Entstehung des Community-Projektes „Wellen schlagen“ mitzuwirken. In einer Mal-Aktion am Samstag, den 19. Juni, wird der verkehrsberuhigte Straßenabschnitt vor dem Karikaturmuseum Krems neu gestaltet.