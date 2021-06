Forderung nach Verkehrswende: Erste Kremser Radparade

Ziel war die Vernetzung der Teilnehmenden und der Austausch über geplante sowie geforderte Maßnahmen zur Unterstützung des Radverkehrs in Krems. "Der Verkehrssektor ist einer der größten CO2-Emittenden in Österreich, es lohnt sich, hier die Verkehrswende Realität werden zu lassen", sagt Marlene Nutz, Sprecherin von Fridays for Future Krems. "Wenn in einer Stadt Radfahren unpraktischer, gefährlicher und langsamer als der Autoverkehr erscheint, läuft etwas schief".