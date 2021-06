Wo in Krems und der Wachau nasse Abkühlung wartet

Badestrand Luberegg

Sand zwischen den Zehen und ein kühle Brise vom Wasser rund um die Nase – dafür muss man nicht in ferne Länder reisen. Denn auch entlang der Donau kann man Tage am Sandstrand genießen, so zum Beispiel am Freizeitgelände Luberegg, einem Ortsteil der Wachauer Gemeinde Emmersdorf.

Der längste Naturstrand der Donau lockt mit wenigen Strömungen, die auch Kindern gefahrloses Planschen ermöglichen, und mit freiem Eintritt.