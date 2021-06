Der Wolkenturm in Grafenegg erklingt wieder

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Seit eineinhalb Jahrzehnten läutet die Sommernachtsgala die Sommersaison am Wolkenturm in Grafenegg ein. Für die Jubiläumsgala zum 15. Geburtstag hat Rudolf Buchbinder die Sopranistin Rachel Willis-Sørensen und den deutschen Tenor Benjamin Bruns eingeladen.

Arien, Duette und Instrumentalmusik

Begleitet wird das Konzertereignis vom Tonkünstler-Orchester unter seinem Chefdirigenten Yutaka Sado. Am Programm stehen Arien, Duette und Instrumentalmusik von Engelbert Humpernick, Carl Maria von Weber, Richard Wagner, Giuseppe Verdi, Robert Schumann, George Gershwin und Franz Lehár.

Im Sinne der Nachhaltigkeit gibt es heuer kein Feuerwerk. Stattdessen bespielt Marcus Neustetter parallel zum Konzert den Wolkenturm mit einer „Lichtpartitur“. Einzelne Restkarten sind noch verfügbar.

Hochmaier am Wochenende

Morgen, Samstag, folgt feinste deutsche Lyrik gemischt mit Elektro-Beats: Schauspieler Philipp Hochmair verwandelt mit seiner Band „Die Elektrohand Gottes“ Schillers berühmte Balladen in ein exzessives Rockkonzert. Schillers Verse seien für ihn „absolutes Lebenselixier“, sagt Hochmair: „Die Balladen sind Zündstoff, den wir mit der Maschinerie unserer Geräte abbrennen wollen.“

Am Sonntag bespielt Hochmair die Bühne des Wolkenturms mit „Jedermann reloaded“. 2018 sprang er für Tobias Moretti als Jedermann bei den Salzburger Festspielen ein, in seiner One-Man-Show schlüpft er in alle Rollen gleichzeitig und macht Hugo von Hofmannsthals Stück zu einem vielstimmigen Monolog. Für beide Aufführungen gibt es noch Restplätze.

Amerikanischer Traum

Am 26. Juni dirigiert der US-Amerikaner John Axelrod ein spannendes Programm, das sich von der Wiege des amerikanischen Musik-Idioms am Anfang des 20. Jahrhunderts bis zu Bob Mintzers bunter Suite „Rhythms of the Americas“ ins Jahr 2001 spannt. Musiziert wird von dem preisgekrönten Arcis Saxophon Quartett, unterstützt vom Tonkünstler-Orchester.