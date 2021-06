Langenloiser Kultursommer in voller Auslastung möglich

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Die Lockerungen der Corona-Maßnahmen lassen die Kultur wieder aufatmen, so auch in Langenlois. Nach einem Jahr, das von Absagen und Verschiebungen geprägt war, können nun endlich wieder Kulturveranstaltungen stattfinden: Ab Juli sogar in voller Auslastung.

Kulturinteressierte werden in Langenlois mit etlichen Konzerten, Ausstellungen, Kabaretts und weiteren Unterhaltungen versorgt. Ein volles Programm wartet auf sie.

"Kultur in Langenloiser Höfen"

Die Veranstaltungsreihe "Kultur in Langenloiser Höfen" findet noch ein Monat lang statt und deckt von Kabarett bis Matinee alle Wünsche der Zuseherinnen und Zuseher ab.

Den Abschluss bildet "Josh". Der österreichische Musiker kommt am 3. Juli zum ersten Mal auf Schloss Haindorf in Langenlois und wird mit seinen Hits wie „Cordula Grün“, „Vielleicht“ und „Wo bist du“ zum Tanzen bewegen. Auch die Dialekt-Pop-Band "Solarkreis" („Fliagn“, „Shake it“ oder „Mit dir“) tritt an diesem Tag auf.