Kultur-Veranstaltungen lassen Langenlois wieder aufblühen

Die Leinwand des Gartenkinos wird von 18. bis 25. August im Privatgarten von Wolfgang Almstädter aufgebaut werden. Dank moderner LED-Technik sollen Filme auch während des Tages gezeigt werden können. Am Programm stehen eine bunte Auswahl an Spiel-, Dokumentar- und Kinderfilmen zum Thema Garten.

Kulturkeller Dreh- und Angelpunkt Park Schloss Haindorf

Neben der Operette Langenlois wird der Park des Schloss Haindorfs im Sommer auch Spielstätte vieler besonderer Einzelveranstaltungen, die die "Kultur Langenlois" organisiert, werden.

So zum Beispiel am 29. Juli mit "Insieme - la notte Italiana Best of" oder am 5. August mit dem Benefizkonzert der Polizei- und Militärmusik Niederösterreich.