Dokus, Komödien, Konzerte: Das Kremser Kino im Kesselhaus öffnet

Eine NÖ Premiere mit anschließendem Filmgespräch mit dem Regisseur ist am 28.5. angesetzt: Thomas Marschall wird im Anschluss an die Vorstellung Fragen zu seinem Roadmovie „ Ordinary Creatures “ beantworten.

