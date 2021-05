Gartensommer NÖ in Schiltern und Langenlois gestartet

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Ein Dschungel mitten in Niederösterreich. Exotische Farne und eine Oase, die zum Durchatmen einlädt. Das Programm für den diesjährigen Gartensommer NÖ wurde in Langenlois präsentiert. Und rundum konnte man den „Garten in Veränderung“ beobachten.

Denn im Mittelpunkt des Gartensommers stehen heuer im Langenloiser Kaiser-Josef-Park fünf begehbare Pavillons. Während sich eine Installation etwa mit geologischen Phänomenen auseinandersetzt, finden sich in einem weiteren Pavillon subtropische Pflanzen.