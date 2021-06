Nationale Haubenküche wieder zu Besuch in der Wachau

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Zum Auftakt des "Kellerschlössel Kulinariums" verlegte die Familie Steffner vergangenen Montag ihr Mesnerhaus in den Salzburger Bergen ins barocke Ambiente Dürnsteins.

Seit jeher lockt die Veranstaltungsreihe der Domäne Wachau "herausragende Vertreter der kulinarischen Zunft" in das ehemalige Wachauer Lustschloss, wie es in einer Aussendung hieß.

Bodenständig und kreativ

Bei ihrem Gastspiel zeigten auch Josef und Maria Steffner mit ihrer bodenständigen und gleichzeitig kreativen alpinen Küche warum sie zu diesem Kreis zählen.

"Frei nach dem Motto, dass die Natur ihr bester Lieferant sei und mit dem Mut sich zurückzunehmen und ihren Produkten das erste und letzte Wort zu überlassen, lieferten sie ein Feuerwerk an subtilen und oft überraschenden Aromen ab", teilte die Domäne mit.

Raritäten zum Menü

Den edlen Tropfen zum Menü lieferte natürlich die Domäne Wachau selbst. Weingutsleiter Roman Horvath und Kellermeister Heinz Frischengruber fanden wählten aktuelle Wein, sowie einige Raritäten die für die Begleitung aus.

Auch für das nächste Kellerschlössel Kulinarium gibt es schon einen Termin. So wird das Team des Mühltalhofs am 21. September nach dem Motto „Is´ mir egal, ich mach das jetzt einfach so“ aufkochen. Gäste dürfen überraschende Freestyle-Küche mit spannenden und einzigartigen Kreationen erwarten.

Alle Events unter: www.domaene-wachau.at