Image-Kick für Wein aus Niederösterreich

Niederösterreich ist nicht nur flächenmäßig das größte Bundesland Österreichs, sondern auch Spitzenreiter der nationalen Weinproduktion. Mit mehr als 28.000 Hektar Rebfläche bieten die acht Weinbaugebiete, die von der Wachau im Westen bis Carnuntum im Osten reichen, eine enorme Vielfalt.

Eine Vielfalt, die oft für Verwirrung sorgt, wie Ulrike Hager erklärt: „Erst vor Kurzem erzählten mir Freunde, dass sie sich schon sehr auf ihren nächsten Weinurlaub in Carnuntum freuen, da sie schon lange nicht mehr im Burgenland gewesen seien.“ Als Geschäftsführerin der am Montag in der Landesgalerie Krems neu gegründeten „Wein Niederösterreich GmbH“, will sie von nun an solcherlei Verwechslungen aus der Welt schaffen.