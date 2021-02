Top-Bewertungen für Weine der Domäne Wachau

Wichtig sind Weingutsleiter Roman Horvath die ökologischen Leitlinien. Biodiversität und Bodenvitalisierung würde großgeschrieben, heißt es beim Weingut. Im Wine Enthusiast werden die Weine allesamt als steinig, elegant, ursprünglich und mineralisch beschreibt: Eigenschaften, die auf deren Authentizität und eigenständigen Charakter verweisen.

97 oder 98 Punkte werden nur in den seltensten Fällen verliehen. Dass es bei der letzten Verkostung nun gleich viermal geschehen ist, hat ganz sicher „mit den perfekten Bedingungen des Jahres 2019 zu tun“, sagt Roman Horvath. „Andererseits aber auch mit der Bereitschaft, jeden Tag bei Wind und Wetter in die Rieden aufzubrechen und jedes noch so kleine Detail zu hinterfragen – im Weingarten wie im Keller.“

Die Weine sind übrigens in der Vinothek direkt am Weingut in Dürnstein (geöffnet Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr), im Online-Shop (www.domaene-wachau.at) und im Fachhandel erhältlich.