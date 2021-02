Kunst in Krems: Museen öffnen wieder

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Neuerliche Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie machen es möglich: Museen dürfen wieder öffnen. Auch in Krems sind ab 8. beziehungsweise 9. Februar einige Ausstellungen wieder zu sehen.

Das Karikaturmusem Krems öffnet bereits am Montag, 8. Februar, seine Pforten. Wer "Fix & Foxi XXL. Die Entdeckung der Schlümpfe, Spirou und Lucky Luke" noch sehen will, muss schnell sein: Die Ausstellung ist noch bis 21. Februar zu sehen.

Die Kunsthalle Krems startet am 9. Februar mit der bis 7. März verlängerten Ausstellung "Fiona Tan. Mit der anderen Hand /With the other hand".