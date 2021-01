Landesgalerie NÖ: Die Künstlerin hinter "Kunstbedürfnisanstalt"

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

"Wenn ich sterbe, sind Sie schuld." Es gibt entspannendere Begrüßungen als diese. Lieselott Beschorner verzeiht man gerne diesen zwischen Sarkasmus und rauem Charme angesiedelten Kommentar, mit dem sie ihre Haustüre in Wien-Gersthof öffnet. Mit 93 Jahren und zahlreichen Vorerkrankungen zählt die Künstlerin zur Hochrisikogruppe. Es ist alles andere als selbstverständlich, dass sie Besuch empfängt. Ein Hausbesuch mit gültigem Coronatest, FFP2-Maske und Zwei-Meter-Abstand.

"Showbrille" als Markenzeichen

Ihre auf ihren Wunsch "Kunstbedürfnisanstalt" genannte Ausstellung in der Landesgalerie Niederösterreich (Kunst sollte ein Bedürfnis sein, für Künstler wie Besucher, erklärt sie) hat sie noch nicht gesehen. Sie habe aus begreiflichen Gründen derzeit besonders große Scheu vor Menschenansammlungen, sagt Beschorner. Und: "Ich sehe ja fast nichts mehr. Nur noch Nebel und Schemen."

Eine durch Masern verursachte Makuladegeneration machte schon früh unansehnliche Sehbehelfe notwendig. "Meine Brille ist immer dicker geworden, und meine Komplexe immer größer." Später drehte sie den Spieß um: Ihre riesige, vor 60 Jahren selbst entworfene "Showbrille", ein Mittelding aus Designerstück und Schweißerbrille, die sie für Fotos gerne aufsetzt, wurde zu ihrem Markenzeichen.

Ausstellung in der Landesgalerie

Auch die Öffentlichkeit hatte noch kaum Gelegenheit, die Kremser Präsentation eines außergewöhnlichen künstlerischen Lebenswerks zu studieren. Wenige Tage nach der Eröffnung erfolgte ein neuerlicher Lockdown.

Landesgalerie-Direktor Christian Bauer und Berthold Ecker vom Wien Museum MUSA, der 2011 mit der ersten größeren Beschorner-Personale seit Jahrzehnten die Wiederentdeckung der Künstlerin eingeleitet hatte, haben im dritten Stock des neuen Museums einen sorgfältigen Parcours durch ein eigenwilliges Werk aus Stoffpuppen, bizarren Tonköpfen, Masken, Zeichnungen und Collagen gestaltet.

Original im Hause Beschorner

Mitten in der Ausstellung stößt man auf eine große Fototapete. Sie zeigt Beschorners dicht behängte "Wand der Erinnerung", an der Werkzeuge, Haushaltsgeräte, Schlüssel, Alltagsgegenstände und Erinnerungsstücke arrangiert sind.

Wenige Tage später steht man in der Veranda des Jahrhundertwende-Hauses, das Beschorner seit ihrem 15. Lebensjahr bewohnt, vor der imposanten Original-Wand. Dieser auch durch alte, farbige Butzenscheiben beeindruckende Raum ist so kalt wie fast alle übrigen.

Wachsfiguren statt Handläufen

Im Winter hat sich die Künstlerin, für die in jedem Stockwerk ein Rollator bereitsteht, ins Erdgeschoß zurückgezogen. Weil die Rauchfänge geschliffen gehören, gebe es hier den einzigen beheizbaren Raum, erklärt die allein lebende Frau.

Expeditionen in die anderen Etagen oder gar ins Atelier in der Dachmansarde riskiert sie derzeit nicht. Klettert man über die steilen, glatten Steinstufen empor, versteht man, warum: An den Wänden des Stiegenhauses befinden sich - wie in allen übrigen Räumen - dicht gehängte Werkgruppen wie ihre Wachsfiguren, die es aus konservatorischen Gründen nicht nach Krems geschafft haben, aber keine Handläufe. "Wenn ich da ausrutsche, findet mich tagelang niemand", konstatiert sie.