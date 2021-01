Corona: Weitere Planänderungen für Kremser Kultur

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Die Pandemie verlangt der Kremser Kulturszene weiterhin Geduld und vor allem Flexibilität ab. Da die laufenden Ausstellungen wie "Fiona Tan. Mit der anderen Hand / With the other hand" in der Kunsthalle Krems oder "Lieselott Beschorner. Kunstbedürfnisanstalt" in der Landesgalerie Niederösterreich nur für kurze Zeit öffentlich zugänglich waren, werden diese nun verlängert.

Kunsthalle Krems

Noch bis 7. März können die fotografischen und filmischen Arbeiten der Amsterdamer Künstlerin Fiona Tan in der Kunsthalle bewundert werden. Demnach beginnt die Ausstellung "Patricia Piccinini. Embracing the Future" zwei Wochen später als geplant und wird über den Sommer hinaus verlängert. So läuft die Exposition von 27. März bis 3. Oktober diesen Jahres.

Die für den Sommer angesetzte Ausstellung "Margot Pilz. Selbstauslöserin" rückt in den Herbst und endet im Frühling 2022 (23. Oktober 2021 bis 3. April 2022). Die Ausstellung der österreichischen Künstlerin Angelika Loderer wird ins Jahr 2022 verschoben.