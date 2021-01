Grafenegg: Ansturm auf Komponisten-Workshop mit Toshio Hosokawa

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Für den Composer-Conductor-Workshop „Ink Still Wet“ mit Komponist Toshio Hosokawa in Grafenegg haben sich heuer 75 Komponistinnen und Komponisten von fünf Kontinenten beworben, so viele wie noch nie. „Ink Still Wet“ findet im Rahmen des Grafenegg Festivals statt.

Die internationalen Bewerbungen kommen von 14 Komponistinnen und 61 Komponisten aus Europa, Asien, Australien, aus den USA, Südamerika und Kanada. Aus den eingegangenen Bewerbungen wird Composer in Residence und Workshopleiter Toshio Hosokawa fünf Komponistinnen und Komponisten auswählen, die am Kurs teilnehmen werden.