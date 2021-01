Sängerin Oska: „Ich mag die künstlerische Freiheit“

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Fast genau vor einem Jahr brachte die Sängerin Oska, mit bürgerlichem Namen Maria Burger, die Single „Distant Universe“ heraus. Nun durfte sie ihre erste EP „Honeymoon Phase“ mit fünf Songs veröffentlichen – auch, wenn die Live-Präsentation derzeit noch nicht stattfinden kann.

Nach dem Erfolg des ersten Tracks, klopften einige Labels bei der Waldviertlerin an, die in einem kleinen Ort im Bezirk Krems-Land mit vier Geschwistern aufgewachsen ist. Entschieden hat sie sich letztendlich für das kanadische Label Nettwerk, das auch musikalische Größen wie Passenger unter Vertrag hat.