Stadt Krems stellt 300.000 Euro an Subventionen bereit

Gleich in der ersten Gemeinderatssitzung des neuen Jahres zeigte sich die Stadt Krems spendabel und gab für Subventionen in der Höhe von 300.000 Euro grünes Licht.

Kunstmeile Krems

Da die Pandemie vor allem den Kunstbetrieb habe, wurde auch für die Einrichtungen der Kunstmeile Krems eine Förderung beantragt. Der Lockdown habe unzählige Schließtage in Ausstellungshäusern mit sich gebracht, so die Argumentation der Stadt Krems für die Unterstützung in der Höhe von 100.000 Euro. Damit geht der Gemeinderat vom 2019 geschlossenen Fördervertrag ab, in dem die Fördersumme abhängig von der Besucherzahl vereinbart wurde.

IMC Fachhochschule

So sollen der IMC Fachhochschule Krems mit insgesamt 200.000 Euro ein Großteil der Fördergelder zukommen. Bürgermeister Reinhard Resch gab diesbezüglich zu bedenken, dass trotz "der Lehrbetrieb für 3000 Studierende binnen kürzester Zeit auf Online-Formate umgestellt" wurde." Außerdem wies er auf die 300 hauptberufliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der FH, die vorwiegend aus dem Raum Krems stammen, hin.

Beide Subventionen beschloss der Gemeinderat mit Stimmenmehrheit.

Frauenberatungsstelle Lilith

Einigkeit unter den Mandataren bestand hingegen bei der Unterstützung des Wohnprojekts der Frauenberatungsstelle Lilith in der Höhe von 10.000 Euro