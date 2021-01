Krems erhält 50 neue Parkmöglichkeiten in Bahnhofsnähe

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Ab Februar wird es in Krems 50 neue Parkmöglichkeiten geben. Dafür trat die ÖBB in der Wertheimstraße östlich des Bahnhofs den nördlichen Parkstreifen an die Stadt Krems ab. Der südliche Teil der Straße wird weiterhin von der ÖBB genutzt.

Grüne Zone

Diese zusätzlichen Stellplätze sind aber nicht für Pendler gedacht, die in Bahnhofsnähe ihr Auto abstellen wollen, um öffentlich weiter zu fahren. Den Pendlern wird generell empfohlen auf die Park&Ride-Anlage (ÖBB-Parkdeck) umzusteigen.

Die Parkplätze sollen künftig in die "Grüne Zone" des Parksystems der Stadt fallen. So kann gegen Bezahlung per Parkschein das Auto abgestellt werden, als Anrainer mit Bewohnerkarte ist das Parken gebührenfrei möglich. Ein Parkscheinautomat soll zentral aufgestellt werden.

Einbahnregelung

"Damit die Verkehrssicherheit bei der Zufahrt zu den Parkplätzen gewährleistet ist, gilt in der Wertheimstraße ab der Austraße in Richtung Scheidtenbergerstraße nun eine Einbahnregelung", erklärte die Stadt Krems in einer Aussendung.