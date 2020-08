Zu Besuch in den Kellergassen: Wo der Wein wohnt

Leben in den alten Gassen

Ortswechsel. Niederösterreich bemüht sich schon seit Jahren, die Attraktivität der Kellergassen zu heben. Von E-Bike-Touren durch ausgewählte Kellergassen bis zur Stimulierung des Immunsystems in der Kellerröhre reicht das Angebot. Von Touristen aus nah und fern wird das gerne angenommen. So haben nicht nur die Nächtigungszahlen in den letzten Jahren stetig zugenommen, mittlerweile kümmern sich mit den „Kellergassenführern“ mehr als 600 ausgebildete Experten darum, die wechselhafte Geschichte dieser alten, beengten Presshäuser wieder ans Licht zu bringen.

Es war einmal...

In Poysdorf etwa, neben Hollabrunn ein Zentrum des Weinviertels, soll es schon vor dem Jahr 1800 Kellerröhren in den Seitenwänden von Hohlwegen gegeben haben. Sobald die Obrigkeit den Bauern erlaubt hatte, im Nebenerwerb Winzer zu sein, waren genau das die Plätze, wo Trauben gepresst und die Weine gelagert wurden. Kleine Häuser darüber gemauert, und fertig war die Kellergasse. Allein im Weinviertel gibt es etwa 1.100 davon.

Dass keine Kellergasse der anderen gleicht, klingt wie einfach so dahergeredet, aber es stimmt. Es gibt die romantische wie den von Bäumen überdachten Radyweg in Poysdorf. Die ausladendste wie die in Hadres im Pulkautal mit einer Länge von 1,6 Kilometern. Die einmal ihrer Schönheit wegen prämierte wie am Galgenberg in Wildendürnbach. Und natürlich gibt es auch einige verlassene und weniger herzeigbare. Eines aber eint sie. Sie alle liegen nah bei den Weingärten.

Keller im Burgenland

Der Adel und die Rittersleut’ verstanden schon immer zu genießen. Daher wächst gerade in der Nähe von Schlössern und Burgen viel Wein. So ist auch nicht verwunderlich, dass das Burgenland ebenfalls Hüter einer außergewöhnlich idyllschen Kellergasse ist – jener in Purbach.

Ihr 750-Jahr-Jubiläum feiert die Stadt am Westufer des Neusiedler Sees im kommenden Jahr. Als Weinbaugemeinde ist Purbach auch schon ganz schön lange bekannt – seit anno 1632. Damals erteilte eine kaiserliche Urkunde von Ferdinand II. Purbach das „Privilegium auff die freye Weinausfuhr fver eigenthumblichen Paw Wein vber die Leytha in das Erzherzogthumb Österreich under der Enns vnd andere Länder.“

Als „Dörfer ohne Rauchfang“ gelten sie in Niederösterreich. Gewölbe ja, aber keine Kochstelle.