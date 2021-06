Sommerfeste wollen wieder groß da sein

Bierige Spekulation

„Wir pokern volle Wäsche“, sagt Martin Zizka vom Organisatorenteam des Weitraer Bierkirtags im Bezirk Gmünd. Bereits am 17. und 18. Juli soll das zünftige Fest in der Braustadt über die Bühne gehen. Man spekuliert darauf, dass die Abstandsregeln fallen und man bis dahin auch keine zugewiesenen Sitzplätze braucht. Dass die 3G-Regel bleiben wird, haben die Organisatoren hingegen einkalkuliert. „Wir werden die Stadt abriegeln und an den Eingängen Ordner platzieren“, erklärt Zizka. Für Getestete, Geimpfte und Genesene gibt es nach der Kontrolle ein Eintrittsband und damit Einlass zum Kirtag am Hauptplatz in der Altstadt, die über Tore begehbar ist. Rund 1.500 Besucher zieht das Fest mit Bierkrugstemmen, Kür der Hopfenprinzessin und Co. jährlich an (außer im Vorjahr). Heuer rechnet man mit „mindestens so vielen“. „Wir sind froh, dass wir die Security haben, die Leute dürsten nachdem es so lange nichts gab nach so einem Event“, ist Zizka überzeugt. Sollte es anders kommen, als es sich die Organisatoren in Weitra vorstellen, dann wird kurzerhand abgesagt. „Zugewiesene Sitzplätze sind logistisch unmöglich“, meint Zizka.

Während man in Weitra pokert, lässt man sich beim Wachauer Volksfest in Krems noch etwas Zeit mit der finalen Entscheidung – die hat man ja auch – als Termin wird 26. August bis 5. September angepeilt. Bis kommender Woche soll jedoch klar sein, ob das Event mit rund 120.000 Besuchern stattfindet, heißt es auf KURIER Nachfrage.