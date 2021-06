Erlauftal. Eine neue Epoche in der Abwicklung des Verkehrs beginnt am Donnerstag für Wieselburg und das Erlauftal. Die 8,4 Kilometer lange und über 80 Millionen Euro teure Umfahrung Wieselburg wird am Nachmittag für den Verkehr freigegeben.

Das aktuell größte Straßenbauprojekt des Landes Niederösterreich hat eine turbulente Vorgeschichte. Die Verlegung der Erlauftalbundesstraße (B25) aus dem überlasteten Wieselburger Stadtzentrum wurde erstmals vor mehr als 40 Jahren auf’s Tapet gebracht. Vor 20 Jahren begannen die ersten Planungen, ehe vor fünf Jahren mit dem Bau begonnen wurde.

Davor gab es heftige Kontroversen zwischen den Befürwortern und Gegnern. Volksbefragungen in den am stärksten von Stadtumfahrung betroffenen Gemeinden Wieselburg-Land und Petzenkirchen endeten mit Pro- und Contra-Ergebnissen für die Ost-Variante. Letztendlich legten die Gemeinde Petzenkirchen und die Bürgerinitiative „Lebensraum Stadt-Land“ 38 Einsprüche gegen die den positiven Umweltverträglichkeitsbescheid des Landes NÖ ein. Auch gegen den Bescheid des Bundesumweltsenats wurde im Herbst 2010 berufen. Zu gewaltig sei der Eingriff ins Naturareal der Erlauf, lautete ein Hauptvorwurf.

Der Verwaltungsgerichtshof wies im Dezember 2014 alle Beschwerden ab. Der damalige Landesverkehrsreferent und Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) erteilte den Planungsauftrag. Er und der frühere Wieselburger Bürgermeister Günther Leichtfried (SPÖ) zogen im Kampf um die Umfahrung an einem Strang.