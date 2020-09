Umfahrung naht und Stadt rüstet sich für neues Zeitalter

„Nur Gäste und Kunden wollen wir gezielt zu uns hereinholen“ – so lautet nun das Motto. Denn ab dem nächsten Frühjahr soll die derzeit noch tägliche Blechlawine in Wieselburg auf der neuen acht Kilometer langen Umfahrung vorbeigelotst werden. Die Braustadt wird trotzdem nicht zum verschlafenen Dornröschen-Quartier werden, versichert Bürgermeister Josef Leitner (SPÖ). „Wir werden 40 Prozent weniger Verkehr haben, das Potenzial der Umfahrung aber auch nützen.“

Unter dem generellen Arbeitstitel „Lebensqualität steigern“ wird sich das Bild der Messestadt am Eingang zum Erlauftal jedenfalls dramatisch verändern. Rund zwei Jahre, so Leitner, bereite man in Wieselburg in Arbeitsgruppen 15 Projekte für die Zeit nach dem täglichen Verkehrsstau vor. „Die Entlastung durch die Umfahrung ist in der Stadt absolut positiv besetzt“, schildert der Bürgermeister. Dass es in der Stadt mit 4.500 Einwohnern und mindestens 5.000 Arbeitsplätzen zu ruhig werden könne, fürchtet er jedenfalls nicht.

Derzeit wird von Privaten in zentraler Lage das Stadtquartier errichtet. Auf rund 2.600 Quadratmetern entstehen Arztpraxen, medizinische Einrichtungen, Shops und 39 Wohnungen. Auch einige andere größere Wohnbauprojekte gibt es. Und im Nordosten der Stadt – an der Umfahrung – entsteht ein neues fünf Hektar großes Betriebsgebiet.