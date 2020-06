Umfahrung Wieselburg: Brückeneinsturz gibt Rätsel auf

Unter den 17 Brücken, die entlang der Umfahrung gebaut werden, befindet sich eine, die baugleich mit der eingestürzten Querung ist. Sie wurde noch am Sonntag vorsorglich für den Baustellenverkehr gesperrt. Ebenso die Wirtschaftsstraße darunter. Das Bauwerk wird auf Risse oder andere gefährliche Anzeichen untersucht. Wie der NÖ Straßendienst mitteilte, sind aber auch bei allen anderen Brücken, darunter die 180 Meter lange Querung über die Erlauf, Untersuchungen angeordnet worden.

Vier Gemeinden sind vom Bau der Umfahrung betroffen. In Wieselburg soll sich durch die Umfahrung der tägliche Verkehr von 16.000 Fahrzeugen halbieren. „Für unsere Stadt hat der Einsturz in vielerlei Hinsicht Konsequenzen. Konkrete Informationen über die Ursache des Einsturzes oder wie es mit der Baustelle weitergeht, habe ich aber noch nicht“, sagt der Wieselburger Bürgermeister Josef Leitner, SPÖ. Er machte sich am Sonntag an Ort und Stelle ein Bild vom Geschehen und informierte die Bürgermeister der Nachbargemeinden.

SPÖ-Landesvize Franz Schnabl forderte in einer Aussendung, dass die Haftungsfragen geklärt werden müssten und die nö. Steuerzahler nicht auf den Kosten sitzen bleiben dürfen.